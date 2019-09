Anzeige

Die Vapiano-Aktie vollzog in der zweiten Augusthälfte ein starkes Reversal. Es gelang den Käufern, den Kurs in einer steilen Aufwärtsbewegung über die 50-Tagelinie ansteigen zu lassen. Diese hat sich durch den jüngsten Anstieg stark abgeflacht und verläuft aktuell bei 5,23 Euro. Am Freitag wurde der gleitende Durchschnitt zwar im Tagesverlauf deutlich unterschritten, doch es gelang den Käufern, einen Schlusskurs fast ... Weiterlesen