Für Einkommensinvestoren mit Wohnsitz in der EU und MiFID-II-regulierter Depotbank, die den BDC-Sektor möglichst breit abdecken möchten, ist der First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund tatsächlich alternativlos. Er bündelt den Großteil der börsennotierten BDCs, garniert mit ausgewählten Mortgage REITs. Wer die Kosten für den CEF scheut oder dessen Management nicht traut, kann alternativ dazu natürlich auch zu einem Branchenschwergewicht wie Ares Capital greifen.

Unter den zahlreichen Instrumenten im Hochdividenden-Universum bilden Business Development Companies (BDCs) eine kleine aber feine und vor allem fest abgegrenzte Gruppe. Letzteres liegt daran, dass ihnen seit den 1980er Jahren ein eigenes US-Gesetz zugrunde liegt. Als reglementierte und börsennotierte Beteiligungs- und Sanierungsgesellschaften ermöglichen sie einerseits Kleinanlegern die Beteiligung an Risikokapitalgebern, andererseits stärken sie die Finanzierungsbasis mittelständischer Unternehmen. Hierzu werden BDCs von der Körperschaftssteuer befreit, sofern sie ihren Anteilseignern mindestens 90 Prozent des Reinertrags ausschütten und einige weitere Auflagen erfüllen.

Zusammenfassend lassen sich BDCs am ehesten als Mischung aus Unternehmensberatung und Firmenkreditinstitut klassifizieren. Gut vierzig dieser speziellen Beteiligungsunternehmen sind aktuell börsengelistet. Anleger diesseits des Atlantiks, die das Einzelwert- beziehungsweise Managementrisiko minimieren wollten, konnten es sich in der Vergangenheit einfach machen und den gesamten Sektor über einen einzigen Exchange Traded Fund (ETF) ins Depot legen. Wie regelmäßige Leser meines Blogs richtig vermuten, ist der VanEck Vectors BDC Income ETF der MiFID-II-Richtlinie zum Opfer gefallen und kann nur über Broker außerhalb der Europäischen Union (EU) erworben werden.

Nun habe ich bereits in einem Blogbeitrag anlässlich des einjährigen Jubiläums der bei Einkommensinvestoren ungeliebten Richtlinie bemerkt, dass für (fast) alle der nunmehr nicht handelbaren ETFs eine Alternative existiert. Im Bereich der Master Limited Partnerships (MLPs) habe ich ein solches Wertpapier bereits vorgestellt. Heute möchte ich nachziehen und für den wesentlich kleineren Sektor der BDCs eine solche nach wie vor handelbare Alternative besprechen. Tatsächlich handelt es sich meines Wissens beim First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund und dem VanEck Vectors BDC Income ETF um die einzigen Sammelanlagen mit einem entsprechenden Anlageschwerpunkt.

Aufgelegt wurde und verwaltet wird der Fonds von der vergleichsweise jungen Vermögensverwaltung First Trust Portfolios, die 1991 gegründet wurde und ihren Stammsitz in Wheaton, Illinois, einem Vorort von Chicago, innehat. Das nicht börsennotierte Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter, die Stand Anfang 2019 Vermögenswerte in Höhe von mehr als 110 Milliarden US-Dollar verwalten. Die Hälfe davon entfällt auf ETFs, daneben betreut das Unternehmen eine Vielzahl börsennotierter und nicht börsennotierter Fonds verschiedenster Ausrichtung sowie Altersvorsorgekonten und -sparpäne.