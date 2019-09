ProSiebenSAT.1: Wichtige Weichen werden gestellt!

Anzeige

Die Aktie der ProSiebenSAT1 Media-AG konnte sich in der zweiten Augusthälfte wieder deutlich erholen. Ausgehend von dem am 15. August bei 10,66 Euro erreichten Tief startete eine Erholung, der es in der Zwischenzeit gelungen ist, die aktuell bei 12,33 Euro verlaufende 50-Tagelinie zu erreichen.

Sie hat, bedingt durch die jüngsten Kursgewinne, stark abgeflacht und verläuft momentan fast horizontal. Zwar konnte ...