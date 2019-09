In der vierten Folge unseres Podcasts treiben wir zwei altbekannte Säue durchs Dorf, die finanzielle Freiheit und das passive Einkommen. Allgemeiner formuliert besprechen wir, welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, um von Kapitalerträgen zumindest einen Teil des eigenen Lebensunterhaltes möglichst dauerhaft bestreiten zu können. Dabei beantworten wir folgende Fragen: Was ist das vielzitierte Hamsterrad und lohnt es sich überhaupt, aus diesem auszubrechen? In welche nicht steuerbaren Abhängigkeiten begeben sich Kapitalanleger? Welche Anlagestrategien bieten sich an, um von Kapitalerträgen zu leben? Wie gehen wir selber das Thema an? Abgeschlossen wird auch die vierte Podcast-Folge mit dem Hochdividendenwert des Monats. Hierbei stellen wir uns gegenseitig sowie den Hörern jeweils ein ausschüttungsstarkes Wertpapier aus dem reichhaltigen Angebot international gehandelter Hochdividendentitel vor.

Der August läutet üblicherweise den Hochsommer ein, wir eröffnen den den Monat mit einer neuen Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts, dem Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Zusammen mit Anton Gneupel, dem Freund und Kenner ausschüttungsstarker Geldanlagen vom YouTube-Kanal „D wie Dividende“, gehe ich diesmal auf vielfachen Wunsche dem finanziellen Modethema schlechthin auf den Grund! Vorab möchten wir aber eine Neuerung verkünden und unseren ersten Podcast-Sponsor an Bord willkommen heißen! Mit CapTrader haben wir ab sofort einen Wunschpartner an unserer Seite, bei den ich bekanntermaßen selbst Kunde bin. Der Onlinebroker aus Düsseldorf bietet Privatanlegern den Zugang zu mehr als einer Millionen Wertpapiere an weltweit über 120 Börsenplätzen. Und das zu äußerst niedrigen Gebühren, vor allem an den für Einkommensinvestoren interessanten angelsächsischen Börsen. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Eine ausführliche Anleitung zur Konto- und Depoteröffnung findet sich ebenso auf diesem Blog wie eine detaillierte Analyse zum Schutz der Kundeneinlagen und Wertpapiere.