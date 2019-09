Die größten Fallen beim aktiven Traden

Wer kennt es nicht? Ein Trade war eigentlich gut gedacht, ging am Ende aber nicht auf. Oft ist die Psychologie im Weg, man steht sich selbst entgegen. Neben “long” oder “short” gibt es für Trader zahlreiche Baustellen, die es zu beachten gilt. Die Experten der Citi stellen auf ihrem Blog die wichtigsten Regeln und Tipps für Trader zusammen. Wer mehr über den “Bias Blind Spot” lesen möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Wie unsere kurz- und mittelfristigen Trades bei Feingold Research in der Praxis aussehen, können Sie hier nachverfolgen. Eine Erklärung zu unserem neuen Börsendienst finden Sie auf unserem Portal feingold-research.com . 2019 liegen wir im Tradingdepot bei plus 22%, im neu gegründeten Turbo-Depot warf der August 15% ab – dank unseres speziellen Behavoiral Finance Ansatzes. Diesen Weg gehen wir mit Ihnen und unseren Hunderten Abonnenten weiter.