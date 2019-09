Wer unseren Börsendienst von Feingold Research abonniert hat, der weißt – wir nutzen Tesla häufig als Basiswert zum Traden. Erfolgreich dank Vola. Fundamental hält Daniel von Tesla aber nichts. Oder weniger als nichts. Das ManagerMagazin zeigt diesen Monat prima, welche Luftpumpe Elon Musk ist, stellt dar, wie er verspricht und verspricht und seit Jahren nichts liefert. Sorry, aber langfristig ist Tesla ein Sanierungsfall oder wird übernommen. Unsere klare Meinung. Im September nun treten in China neue Autozölle in Kraft. Wie am Sonntag bekannt wurde, nimmt man Tesla wohl davon aus. Elon Musk hat in China ganze Arbeit geleistet. Helfen wird das langfristig kaum. Tesla ist am Ende – früher oder später. Sobald die Schuldenmaschine versiegt. Genauso wie WeWork eine unfassbare Blase ist und wir vehement vom Kauf dieser Aktie abraten, so sie denn kommt. Immerhin – Tesla ist seit Juni ein wenig im Aufwind – volatil versteht sich. Was tun wir mit unseren Abonnenten? Wir setzen in unserem Turbo-Depot auf einen Inliner-Kracher. 150 Prozent Rendite absolut – 350% Rendite p.a und das ist einem Inline-Schein, der Barriereabstände hat von 40 und 29 Prozent nach unten und oben und nur einige Monate läuft. Wir haben einen solchen Super-Schein gefunden, er basiert auf unserer Vola-Auswertung und einem überragenden Chance-Risiko-Verhältnis. Solche Papiere sehen Sie ab sofort in unserem NEUEN Turbo-Depot. Sie können es hier abonnieren / testen – oder hier in Kombination mit unserem Videonewsletter.

Dazu positionieren wir uns bei den Zinsen. Übrigens – haben Sie mal den 10-jährigen Bond auf Italien gesehen, Kursentwicklung seit Januar? Der Kurs ist explodiert. Hintergrund – Spread ital. Anleihen vs. deutsche Anleihen, Zusammenlauf, Regierung. Trading-Ansätze für Profis. Wir erklären nachher im Video im Börsenbrief, wie das geht…