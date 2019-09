(aktualisierte Fassung - neu: Aussagen von JPMorgan)

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach aktuellen Berechnungen der US-Bank JPMorgan wird die Deutsche Börse in Kürze im EuroStoxx 50 vertreten sein. Dort ersetzt sie den französischen Immobilienkonzern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) , wie Analyst Pankaj Gupta in seiner am Montag vorliegenden Studie am Montag. Der Sportartikelhersteller Adidas indes habe sich nicht für eine Aufnahme in den währungsgemischten Stoxx Europe 50 qualifizieren können.

Der Index-Anbieter Stoxx Ltd., eine Tochter der Deutschen Börse, wird seine Beschlüsse an diesem Montagabend auf Basis der Schlusskurse vom vergangenen Freitag bekannt geben. Wirksam werden etwaige Änderungen zum Handelsstart am Montag, 23. September.