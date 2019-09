Immobilienaktien behaupteten Kursgewinne vor dem Wochenende, da die geplante Mietdeckelung in Berlin nicht so hart ausfallen werde wie zunächst vorgesehen. Das hatte der Tagesspiegel berichtet. Am Mittag bestätigte sich dies, als die Berliner Stadtentwicklungssenatorin die Ergebnisse vorstellte. Der Berliner Senat spricht nun von einem atmenden Mietdeckel.

Obwohl sich die Anleger von den Nachrichten um eine Mietdeckelung in Berlin beunruhigen ließen, behielt die Mehrzahl der Analysten durchgehend ihre positiven Einschätzungen zur Aktie bei und stellte in den letzten Wochen bei überwiegend Kaufempfehlungen Ziele bis 60 Euro in Aussicht, wobei sich das Konsenskursziel der letzten drei Monate um 52 Euro bewegt.

Vonovia (Tageschart in Euro) Tendenz:

An der Börse haussierten die Immobilienaktien am Freitag. Die Vonovia-Aktie legte um 5,4 Prozent zu und stand im DAX an erster Stelle. Nach einem Tief von Ende Juni bei 41,59 Euro bewegten sich die Notierungen in den letzten Wochen zwischen 42 und 46 Euro, doch könnte der Anstieg in den oberen Bereich dieser Spanne ein positives Signal für wiederum steigende Kurse gewesen sein. Erstes Ziel einer Erholung wäre das Jahreshoch von Mai bei 48,93 Euro. Darüber hinaus bewegt sich die Vonovia-Aktie auf lange Sicht und trotz des vorherigen Rückgangs im langfristigen, seit über fünf Jahren laufenden Aufwärtstrendkanal, der zwischen 41,60 Euro und 50,50 Euro beschrieben werden kann. Jedoch sollte die Aktie den Bereich um 42 Euro nicht mehr unterschreiten.