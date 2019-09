Evotec – Sprungbrett 20-Euro-Marke? Für die Anleger von Evotec wird der August 2019 wohl noch eine Weile im Gedächtnis bleiben, denn auf Monatssicht haben die Papiere rund 22% an Wert eingebüßt, was dem schlechtesten Ergebnis seit November 2017 entspricht; damals gaben die Kurse sogar mehr als 32% ab! Das dürfte jedoch kaum ein Trost sein, zumal die weitaus drängendere Frage jetzt lautet: Wie geht es für die Evotec-Aktie weiter? Aus charttechnischer Sicht sind zwei gegensätzliche Antworten möglich: Nachdem sich die Notierungen zuletzt an der 20-Euro-Marke seitwärts schoben, könnte dieses Kurslevel als Sprungbrett für eine Erholungsbewegung genutzt werden. Die sollte dann zunächst – über die 21er-Marke hinweg – bis an den GD200 (21,77 Euro) führen. Ein erfolgreicher Aufwärtstrendwechsel dürfte im Anschluss die nötigen Impulse freisetzen, um anschließend auch den markanten Bremsbereich rund um 23 Euro zu überwinden und sich in Richtung der Widerstandszone an der 24er-Schwelle davonzumachen. Der im Chart konstruierbare Wimpel ließe sich aber auch als Vorbote für weitere Abgaben interpretieren. Ein erstes Indiz dafür wäre der neuerliche Rutsch unter die 19er-Haltelinie. Ein echtes Alarmsignal würde mit einem Rückfall unter das Korrekturtief bei 18,19 Euro ausgelöst, da dann ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 17 Euro nicht mehr ausgeschlossen werden kann!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST752K Evotec 16,92 4,4833 1,00 endlos 4,28 € / 4,48 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR3UQB Evotec 24,2157 4,4633 0,10 endlos 0,40 € / 0,45 € Direkt handeln

MDAX – Der bessere Index? Die Frage, ob der MDAX im Vergleich zum DAX nicht vielleicht der bessere Index sei, wird immer wieder gerne gestellt. Eine verbindliche Antwort darauf zu geben, ist kaum möglich; Fakt ist jedoch, dass die Nebenwerte mit einem August-Ergebnis von „nur“ -0,8% den deutschen Leitindex (-2%) outperformten! Dank des starken Freitags nähern sich die Mid Caps nun auch wieder der runden 26.000er-Marke. Gelingt die Rückeroberung dieser Hürde, würde sich sofort Platz bis ans amtierende Jahreshoch eröffnen, das am 25. Juli bei 26.404 Punkten markiert wurde. Auf der Unterseite sollte dabei nun die Haltezone rund um die 25.000er-Barriere stützend wirken; rutschen die Kurse noch einmal unter diesen Halt, dürften die Unterstützungen bei 24.800 und 24.200 Zählern erneut in den Fokus rücken.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST82LK MDAX 23.651,83 9,8778 0,001 endlos 2,50 € / 2,60 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC7DPP MDAX 27.920,14 8,8594 0,001 endlos 2,80 € / 2,90 € Direkt handeln

DAX – 12.000 Punkte im Blick! Dass der deutsche Leitindex den August mit einem Minus von 2% beendete, haben wir schon erwähnt; dass die Blue Chips dabei am Freitag einen ordentlichen Satz nach oben und im Top (11.989) bereits fast an der 12.000er-Schwelle gekratzt haben, wollen wir keinesfalls unerwähnt lassen. Schließlich könnte der Ausbruch über die alte SKS-Nackenlinie bei 11.869 Zählern der entscheidende Anstoß für die lang erwartete Erholung werden, die den Notierungen eine Rückkehr bis in den Bereich um 12.200/12.400 Punkte ermöglichen dürfte. Vorausgesetzt, das offene Gap zwischen 12.035 und 12.129 kann geschlossen werden – und die Kurse drehen nicht direkt zum heutigen Start in den September wieder nach unten ab! Als erster Halt fungiert da nun die Zone zwischen 11.869 und 11.823, es folgen der GD200 und die massive Unterstützung zwischen 11.600 und 11.560 Zählern.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST8A0H DAX 10.878,70 9,8999 0,01 endlos 12,06 € / 12,06 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC3UK0 DAX 13.174,24 8,7084 0,01 endlos 13,71 € / 13,71 € Direkt handeln

Vonovia – Betongold nicht zu schlagen! Einer der Kurstreiber im DAX war am vergangenen Freitag die Vonovia-Aktie; mit einem Plus von 5,42% – dem größten Tagesgewinn seit dem 22. Januar 2016 – eroberten die Papiere den Spitzenplatz unter den deutschen Top 30. Und ganz nebenbei auch den GD200 (44,14 Euro) sowie die wichtige 45er-Barriere zurück, die nun eine Schlüsselrolle im Kampf um die Rückkehr nach oben spielen könnte: Gelingt es den Notierungen jetzt, sich an der Barriere in Richtung August-Top bei 46,17 Euro abzudrücken, wäre die Chance zum Sprung über die Junihochs bis ans All-Time-High vom 13. Mai bei 48,93 Euro zum Greifen nah! Auf der Unterseite hat sich die 45er-Marke nun wieder bei den Haltestellen eingereiht, nur wenig tiefer verläuft die massive Haltezone zwischen 44 und 43 Euro, die vom Korrekturtief bei 42,16 Euro zusätzlich verstärkt wird.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG ST5590 Vonovia SE 38,1131 6,1881 0,10 endlos 0,70 € / 0,73 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR2DJV Vonovia SE 52,725 5,8666 0,10 endlos 0,75 € / 0,77 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 2.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.