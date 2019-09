FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag an seine jüngste Erholungsrally angeknüpft: Der deutsche Leitindex legte am ersten Handelstag im September um 0,15 Prozent auf 11 957,12 Punkte zu. Der MDax , in dem mittelgroße Unternehmen gebündelt sind, gewann 0,49 Prozent auf 25 845,73 Punkte. In Europa ging es für den EuroStoxx 50 ebenfalls moderat nach oben./la/mis