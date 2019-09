Der US-Präsident setzt seine bisherigen Verhaltensweisen fort - einer Eskalation folgt eine entsprechende (zeitweilige) Deeskalation

Freitag, 30. August 2019 - Kurz vor dem G7-Treffen in Biarritz vor einigen Tagen (das wie erwartet keine wirklich nennenswerten Ergebnisse lieferte) holte Handelskrieger Donald Trump zum nächsten Schlag gegen China aus: Er kündigte weitere US-Zollerhöhungen auf chinesische Importe an und befahl den US-Unternehmen ihre Geschäftstätigkeiten im Reich der Mitte zu beenden. Die chinesische Regierung reagierte prompt mit der Drohung entsprechende Zölle auf US-Produkte zu erhöhen und ließ eine abermalige Abwertung der heimischen Währung zu. Nach der jüngsten Eskalation folgten im weiteren Wochenverlauf wieder entsprechende Entspannungssignale. Aktuell sei, so Trump, die Wahrscheinlichkeit für eine Lösung im Handelskonflikt so hoch wie noch nie. Doch wie glaubhaft sind die Äußerungen aus Washington noch, könnte es wirklich eine baldige Lösung geben?

Wir rechnen auch für die kommenden Wochen mit einer Fortsetzung der bisherigen Verhaltensweise des US-Präsidenten: Einer Eskalation folgt eine entsprechende (zeitweilige) Deeskalation (vermutlich hatte ihm diese Strategie bisher in der Immobilienbranche geholfen um Zugeständnisse zu erringen), entsprechend volatil und ohne klare Richtung dürfte sich unserer Meinung nach auch der Handel an den Aktienmärkten gestalten. Trump wird aber vor der im kommenden Jahr anstehenden Präsidentschaftswahl eine US-Rezession und eine entsprechend deutliche Aktienmarktkorrektur vermeiden wollen. Vielmehr dürfte er sich - je näher der Wahlzeitpunkt rückt - als ein harter Verhandlungspartner für die Interessen des amerikanischen Volks präsentieren und im Zweifel einen allein ihm zuzuschreibenden Verhandlungserfolg verkünden. Trump orientiert sich dabei sehr stark an der Entwicklung des US-Handelsbilanzdefizits, welches er als Indiz für den „Ausverkauf“ der heimischen Wirtschaft betrachtet und sich daraus klare „Gegner“ identifizieren lassen. Die chinesische Regierung befindet sich unserer Meinung nach aber in einer besseren Verhandlungsposition: so dürfte eine Abschwächung der US-Konjunktur im Zuge des Handelskonflikts die Chancen für eine Wiederwahl Donald Trumps entsprechend sinken lassen (dieser Thematik muss sich die chinesische Regierung nicht stellen), zudem wird sich Trump wohl nur auf eine Einigung einlassen, wenn diese klare Vorteile für die USA bietet (z.B. Schutz des geistigen Eigentums).