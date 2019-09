Der US-Handelskrieg setzt sich fort. Die per 1. September von den USA und China verfügten Handelszölle sind in Kraft getreten. Einmal mehr zeigt sich Pekings Zurückhaltung. Erst nachdem die USA den Schritt umsetzten, agierte Peking. An dieser Stelle ist es noch einmal wesentlich zu betonen, dass Peking im Einklang der Regeln des internationalen Organigramms agiert. Die Eskalation und der Regelverstoß liegen klar und eindeutig in der Verantwortung der USA.

Am Wochenende beehrte uns der US-Präsident mit Twitter-Botschaften:

Der US-Präsident will kein Diener Chinas sein. Er will die globale Wirtschaft neu ordnen. Er tönt, dass es keinen Grund gäbe, alles aus China zu kaufen. Man könne es China, nicht erlauben, die USA abzuzocken. Er wiederholte, dass China die Kosten des Handelskriegs allein tragen würde.

Unsere Einlassungen:

China verlangt keine Dienerschaft der USA. Dass der Präsident eines Hegemonen, der nur dann Vertragstreue einfordert, wenn die Verträge zu seinen Gunsten ausfallen, derartig formuliert, ist grotesk. Die USA fordern faktisch Dienerschaft des Rests der Welt. Hier wird erneut ein Narrativ etabliert, dass völlig faktenlos daher schwebt.

Das Trump die globale Wirtschaft neu ordnen will, ist Fakt, keine Frage. Diese Ordnung stellte in Teilen aber eine Unterordnung unter US-Recht dar. Sie beinhaltete in elementaren Feldern die Aufgabe der Souveränität der Drittstaaten. Das wäre nicht nur undemokratisch, sondern das wäre totalitär.

Nein, man muss nicht in China kaufen. Aber US-Unternehmen haben freiwillig den Standort USA geräumt, man hat sie nicht gezwungen. Die angeblich freiheitsliebenden USA wollen Unternehmen jetzt zwingen, in die USA zurückzukehren oder Standorte in China zu Gunsten dritten Ländern aufzugeben. Was für eine bigotte Definition des Begriffs der unternehmerischen Freiheit!

Man könne es China, nicht erlauben, die USA abzuzocken, meint Trump. Herr Trump hat hier partiell Recht. Der Status Chinas als Entwicklungsland in der WTO ist nicht länger akzeptierbar. Diese Asymmetrie ist der Realität anzupassen. Auf dem Weg dazu ist man meiner Kenntnis nach bereits.

China zockt aber nicht die USA ab, sondern die USA zocken die Welt beispielsweise datenmäßig ab (Snowden). Sie zocken Konzerne über Strafzahlungen ab. US-Konzerne werden dagegen geschont, siehe Boeing, siehe Johnson & Johnson oder Purdue. Sind „Regime-Changes“ losgelöst von internationalem Recht ohne Folgen für die US-Verantwortlichen nicht auch eine Form der Abzocke, denn die finden nur dort statt, wo es etwas zu holen gibt (Rohstoffe, Geopolitik)? Die Faktenreihe könnte man fortsetzen. Wer in einem großen Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinkanonen schießen!