Kann die Infineon-Aktie ihre aktuelle Erholung auf 17 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Wegen der allgemeinen Schwäche der Chip-Branche und den Folgen des Handelsstreites zwischen den USA und China geriet der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) im Frühjahr des Jahres 2019 massiv unter Druck. Allein innerhalb des kurzen Zeitraumes von Anfang Mai bis Mitte Juni verlor die Aktie nach einem Kursrückgang von 21 Euro auf 14 Euro 33 Prozent ihres Wertes. Danach erholte sich die Aktie wieder auf bis zu 18 Euro, um kurz danach wieder auf bis zu 14,67 Euro nachzugeben. Von diesem Niveau drehte die Aktie allerdings wieder nach oben.

Risikobereite Anleger, die der Aktie nach der Konsolidierung oberhalb von 14,67 Euro nun weiteres Korrekturpotenzial auf zumindest 17 Euro zutrauen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 1.8.169), könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.