Covestro mit optimiertem Einstiegsniveau

Werbung. Die Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds macht derzeit vielen Konzernen zu schaffen. Dennoch hat Covestro seine Prognose für das laufende Gesamtjahr zuletzt bestätigt. Zwar ist das Geschäft in den ersten sechs Monaten 2019 keinesfalls überragend gelaufen. Im Gegensatz zu manch anderem DAX-Unternehmen sieht das Management des Kunststoffherstellers aber bisher keinen Anlass zur Kappung der Jahresziele. Erheblichen Gegenwind bereitet einerseits die schwache Nachfrage aus der Autoindustrie. Andererseits hat sich nach Aussage von Finanzvorstand Thomas Toepfer das Geschäft mit der Bau- sowie der Holz- und Möbelindustrie in den letzten Monaten besser als erwartet entwickelt. Insgesamt verzeichnete Covestro daher im zweiten Quartal einen leichten Anstieg der Absatzmengen um 1,1 Prozent, während der Dreimonatsumsatz wegen niedrigerer Verkaufspreise im Vorjahresvergleich um knapp 17 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro schrumpfte.

Erwartungsgemäß erreichte dabei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nur 459 Mio. Euro. Das war weniger als die Hälfte des besonders margenstarken Vorjahresniveaus, aber mehr als von Analysten prognostiziert. Zudem hat sich der operative Gewinn auf dem Stand des ersten Quartals 2019 (442 Mio. Euro) stabilisiert.. Covestro erwartet für das laufende Gesamtjahr eine Zunahme der Absatzmengen im Kerngeschäft gegenüber dem Vorjahr um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz, während beim operativen Ergebnis (Ebitda) 1,5 bis 2,0 Mrd. Euro anvisiert werden. Für das laufende dritte Quartal hat der Vorstand ein Ebitda in Höhe von rund 410 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Zunächst steht also weiterhin eine Ergebnisstabilisierung auf niedrigem Niveau im Fokus.

