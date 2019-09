Handelskonflikt, Brexit, expansive Geldpolitik, fallende Anleiherenditen – Gold ist gefragt. Geht der Höhenflug weiter?

Als wichtigste Gründe sind vor allem die gestiegenen Zinssenkungserwartungen und die fallenden Anleiherenditen zu sehen: Vor allem aufgrund dieser Entwicklung hatten die Gold-ETFs zuletzt wieder stärkere Zuflüsse. Aufgrund der gefallenen Anleiherenditen sind die Realzinsen in den wichtigsten Wirtschaftsregionen entweder bereits negativ oder rückläufig. Fallende bzw. negative Realzinsen sind generell sehr positiv für Gold und Sachwerte

Handelskonflikt, Brexit, expansive Geldpolitik, fallende Anleiherenditen – Gold ist gefragt und pendelt zurzeit um die Marke von 1.500 US-Dollar pro Unze. Das Edelmetall ist damit so wertvoll wie zuletzt im Frühjahr 2013. Geht der Höhenflug weiter? Dazu äußert sich Stefan Breintner, Fondsmanager des DJE - Gold & Ressourcen.

Welcher Faktor hat aus Ihrer Sicht den stärksten Einfluss?

Der US-Realzins ist meiner Meinung nach der wichtigste Einflussfaktor für den Goldpreis, gefolgt von den Zentralbanken. 2019 und voraussichtlich darüber hinaus werden sie eine wichtige Stütze bleiben. Der Lobbyverband der Goldminenindustrie, das World Gold Council, geht davon aus, dass die Zentralbanken in diesem Jahr rund 500 bis 600 Tonnen Gold kaufen. Hinzu kommt, dass das Goldangebot aus laufender Minenproduktion in diesem Jahr seinen Höhepunkt erreicht und in den nächsten Jahren strukturell fallen könnte.

Niedrige Zinsen, ein schwächelnder US-Dollar, Handelsspannungen und geopolitische Spannungen am Persischen Golf: Ist Gold nur in einem Klima der Unsicherheit stark?

In einem Klima der Unsicherheit ist Gold meist stärker gefragt als in einem wirtschaftlich sehr freundlichen Umfeld. Wichtiger ist aber immer das Realzinsumfeld. Wenn es rückläufig oder negativ ist, ist dies generell gut für Goldanlagen.

Wird diese Stärke auch in den nächsten Monaten anhalten? Welche fundamentalen Gründe sprechen dafür?

Es sprechen aus meiner Sicht einige Punkte dafür, dass Gold weiterhin gefragt bleibt, vor allem die stark gestiegenen Kurse sehr lang laufender Anleihen, beispielweise die Kursverdoppelung der 100-jährigen Österreich-Anleihe oder der internationale Wettlauf um Währungsabwertung. Hinzu kommen die gestiegenen Erwartungen an die Zentralbanken, die Zinsen zu senken. Diese sind in erster Linie auf die Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China zurückzuführen, und der lässt die Marktteilnehmer vorsichtig werden. Zusammen führen die Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump, der US-Notenbank und Chinas Regierung auch dazu, dass der Goldpreis voraussichtlich länger hoch bleiben dürfte.