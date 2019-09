Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagte: "Die relative Stärke der AfD in Sachsen und Brandenburg bereitet uns Arbeitgebern zunehmend Sorge, da die verbalen Äußerungen führender Parteimitglieder geeignet sind, den guten Ruf der auch in diesen Bundesländern international tätigen Wirtschaft zu schädigen".

In Sachsen und Brandenburg geht alles weiter wie bisher, aber mit historisch schlechten Ergebnissen für die CDU und SPD, und beste Resultate für die AfD: In Sachsen nach der CDU mit 27,5 Prozent die zweitstärkste Partei und in Brandenburg nach den SPD ebenfalls auf Platz zwei mit 23,5 Prozent. Ein Zusammenschluss der "alten Volksparteien" mit der AfD wurde vor dem Wahlergebnis ausgeschlossen. Wie wird sich dieses Wahlergebnis auf die wirtschaftlich angespannte Situation auswirken?

Laut Analysten punktete die AfD vor allem in strukturschwachen Grenzregionen. Auch in den von Tagebauschließungen bedrohten Kohleregion war die AfD erfolgreich. Für den Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks Hans Peter Wollseifer sind die Stimmengewinne der AfD in Sachsen und Brandenburg "Anlass zur Sorge". Eine wichtige Maßnahme in den kommenden Jahre sei es jetzt, die Wirtschaft zu stärken und die Lebensbedingungen zu verbessern. Im Zentrum steht die Förderung des Mittelstands. Dies könnte vor dem Hintergrund einer eher kritischen Einstellung gegenüber Zuwanderern schwierig werden, denn es fehlt an Fachkräften. Ökonomen sind der Meinung, dass es ohne neue Arbeitskräfte aus dem Ausland wirtschaftlich bergab gehen werde. Die Wirtschaft in Ostdeutschland sei auf Zuwanderung angewiesen.

"Aufgrund der Alterung der Bevölkerung nimmt die Attraktivität einiger Regionen in Ostdeutschland als Investitionsstandort ab", sagte der Vize-Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Oliver Holtemöller. Und weiter: "Problematisch könnte es sein, wenn Investoren oder Fachkräfte nicht nach Ostdeutschland kommen, weil die AfD dort sehr stark ist".

Bereits heute hat kein Dax-Unternehmen seinen Hauptsitz in Ostdeutschland. Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), konstatiert, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre nicht überall angekommen sei: "Hier muss die Politik gegensteuern". Brandenburg brauche nun eine "stabile und handlungsfähige Regierung mit einer klaren Agenda für Marktwirtschaft und mehr Wachstum".

"Inwieweit die führenden Parteien (SPD/CDU) anfangen zu handeln, bleibt abzuwarten", so Martin Utschneider, Abteilungsdirektor Technische Analyse bei Donner & Reuschel. "Zumal gerade in Deutschland von den Investoren ein Konjunkturprogramm für Deutschland erwartet wird", so Utschneider.

Industriepräsident Dieter Kempf hatte bereits vor den Wahlen vor einem Erstarken der AfD gewarnt: "Es geht darum aufzuzeigen, welche Gefahr ein starker rechter Rand für die international vernetzte deutsche Wirtschaft bedeutet". CSU-Chef Markus Söder sagte heute: "Das Ergebnis der AfD ist viel zu hoch". Er sieht eine wichtige Lösung darin, dass die Regierungsarbeit in Berlin verbessert werden muss.