FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Aufstieg des IT-Dienstleisters Cancom in den MDax und der Aufnahme des Immobilienentwicklers Instone in den SDax geht es im September munter weiter. In Kürze droht wohl dem Verbindungstechnikspezialisten Norma Group der Abstieg aus dem Index für mittelgroße Werte, erwarten die Index-Experten Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank und Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan. Höchstwahrscheinlich muss auch die Deutsche Euroshop den Index für mittelgroße Unternehmen verlassen.

Während die beiden sich womöglich mit Plätzen im SDax begnügen müssen, dürften der Ticketvermarkter CTS Eventim sowie das auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Software-Unternehmen Compugroup in den MDax aufsteigen, schreibt Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie.