Großer Preis des Mittelstandes 2019: FondsDISCOUNT.de als „Bank des Jahres“ ausgezeichnet

Die wallstreet:online capital AG wurde mit ihrem Service FondsDISCOUNT.de mit dem Großen Preis des Mittelstandes in der Kategorie „Bank des Jahres“ ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 31. August 2019 in Dresden statt.

FondsDISCOUNT.de konnte sich im Wettbewerb zum Großen Preis des Mittelstandes durchsetzen und ist Sieger in der Kategorie "Bank des Jahres".