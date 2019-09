Es scheint kaum noch zu verhindern, dass die ThyssenKrupp Aktie in diesem Monat den DAX wird verlassen müssen. Am 4. Wird die Deutsche Börse AG ihre turnusmäßigen Neuzusammensetzungen der DAX-Indexfamilie verkünden - dann dürfte der Abstieg der Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns in den MDAX feststehen. Die Umsetzung der Indexveränderung wird dann im weiteren Monatsverlauf vonstatten gehen.Im Management des Unternehmens ...