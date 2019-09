RWE-Papier schießt merklich hoch

Wertpapiere des Energieversorgers RWE folgten zwischen den Jahren 2008 und 2015 einem eindeutigen Abwärtstrend und verloren im selben Zeitraum über 90 Prozent an Wert. Erst im Bereich von rund 9,10 Euro konnte eine Stabilisierung einsetzen, die schließlich Mitte 2017 in ein Kaufsignal mündete und vorläufige Kursgewinne bis in den Bereich von 23,31 Euro erlaubte zu vollziehen. Etwa ein Jahr später – Q1 2018 – konnte ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau vollzogen und ein Folgekaufsignal aufgestellt werden. Dabei wurde die erste Zielmarke von rund 25 Euro in den letzten Wochen wie erwartet abgearbeitet, im heutigen Handelsverlauf hat sich das Wertpapier von RWE an die DAX-Spitze gesetzt und setzt seine Aufwärtsdynamik unvermindert fort. Aus dem Stand heraus könnten weitere Gewinne abgeleitet werden und bieten ab sofort wieder neue Handelsansätze. Bestehende Long-Positionen sollten allerdings mit einer klaren Stoppanpassung besser enger werden.