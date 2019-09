Rückversicherer vor dem Härtetest für 2019

Weil die Schadensbilanz für 2019 bislang gering ausfällt und die Rückversicherer in unruhigen Börsenzeiten mit stabilen Kursen und einer hohen Dividendenrendite glänzen, lief es für die Aktien der „Versicherer der Versicherer“ zuletzt gut. In der ersten Septemberwoche berichtet die Branche zudem über den Ausgang der wichtigen Erneuerungsrunde für Verträge zum 1.7., und nach einer jetzt veröffentlichten Studie der Ratingagentur Fitch kann der Sektor bei dieser und der Erneuerungsrunde zum 1.1.20 mit steigenden Preisen rechnen. Gleichzeitig steht im September der erste Härtetest an: In den USA beginnt mit „Dorian“ die Hurrikan-Saison. Wir blicken auf drei Industrie-Schwergewichte der Branche.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re geht mit reichlich Rückenwind in die zweite Jahreshälfte. Nach sechs Monaten sind bereits 65% des von CEO Joachim Wenning ausgegebenen Jahresziels von 2,5 Mrd. Euro verdient. Dabei profitierte der Branchenprimus auch davon, dass im 1. Hj. 2019 die weltweiten Schäden durch Naturkatastrophen mit 42 Mrd. US-Dollar deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 69 Mrd. Dollar lagen. Weil die Münchner dadurch zur Halbzeit noch Luft im eigenen Schadensbudget haben, erscheint uns die Aktie (217,20 Euro; DE0008430026) mit einem 2020er-KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 4,9% im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Mit Munich Re ist das eigene Depot gut versichert.