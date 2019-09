Laut einer Sektorstudie des kanadischen Brokers Canaccord verzeichnete der medizinische Cannabismarkt in Florida nach einer ersten langsamen Einführung des Programms, welches Klagen gegen den Staat wegen restriktiver Vorschriften beinhaltete, die die Unternehmer in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres als "verfassungswidrig" betrachteten, im Gesamtjahr 2018 ein starkes Wachstum. Das Marktforschungsinstitut Arcview schätzt, dass der medizinische Cannabismarkt in Florida im vergangenen Jahr einen Umsatz von ca. 630 Millionen Dollar erzielte. Basierend auf der Arcview-Prognose würde dies Florida im vergangenen Jahr zum siebtgrößten Markt des Landes machen, trotz der langsamen und schwierigen Einführung des Staates bis dato und der reinen medizinischen Verwendung von Cannabis.