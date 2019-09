FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 178,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,69 Prozent. Das vergangene Woche erzielte Rekordtief von minus 0,73 Prozent bleibt damit aber in Reichweite.

Die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben dem Markt kaum Impulse. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hellte sich im August zwar etwas auf. Allerdings wurde nur eine erste Schätzung bestätigt.

Deutlich gestiegen sind die Kurse britischer Staatsanleihen. Der drohende Brexit und der Handelsstreit zwischen denn USA und China haben die britische Industrie im August belastet. Der vom Analyseunternehmen Markit erhobene Einkaufsmanager für die Industrie fiel auf den tiefsten Stand seit Juli 2012. Volkswirte hatten hingegen mit einer leichten Erholung gerechnet. Gemessen an historischen Daten, spräche die jüngste Entwicklung für einen Einbruch der Industrieproduktion um zwei Prozent auf Quartalsbasis, sagte Markit-Experte Rob Dobson./jsl/bgf/nas