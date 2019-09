PNC wird RippleNet für internationale Zahlungen nutzen. XRP reagiert kaum auf diese Nachricht.

Das US-amerikanische Fintech-Unternehmen Ripple, das durch seine Kryptowährung XRP bekannt ist, verkündete am vergangenen Freitag, dass sie mit PNC Treasury Management einen Großkunden für das RippleNet gewonnen hat. PNC Treasury Management gehört zur PNC Financial Servics Group, zu der auch die PNC Bank gehört, die neuntgrößte US-Bank gemessen am verwalteten Kundenvermögen. RippleNet, das mit dem Swift-Zahlungssystem vergleichbar ist, bietet internationale Zahlungen basierend auf der Blockchain-Technologie an. Dadurch sind Banken in der Lage, grenzüberschreitende Geldtransfers schneller und kostengünstiger abzuwickeln. Der XRP-Kurs zeigte keine größeren Reaktionen aufgrund der Nachricht. Zum US-Dollar notiert XRP gegen 13:15 Uhr MESZ mit einem Abschlag von 0,44 Prozent bei 0,2549 US-Dollar - weit entfernt von seinem Rekordhoch vom 4. Januar 2018 bei 3,84 US-Dollar.

