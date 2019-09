FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0963 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp unter der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0968 (Freitag: 1,1036) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9117 (0,9061) Euro.

Die Impulse im Handel zwischen Euro und Dollar hielten sich in Grenzen. In den USA blieben die Finanzmärkte wegen eines Feiertages geschlossen. Die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben dem Markt keine Impulse. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hellte sich im August etwas auf. Allerdings wurde nur eine erste Schätzung bestätigt.