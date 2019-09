Größte thailändische Kryptobörse schließt zum 30. September 2019. Bitcoin wieder nahe 10.000 US-Dollar.

An den Aktienmärkten kommt es ab und zu mal vor, dass diese steigen, obwohl beispielsweise Wirtschaftsdaten schlechter ausgefallen sind als erwartet und umgekehrt. Der Bitcoin (BTC) dagegen reagiert normalerweise mit größeren Abschlägen auf negative Nachrichten. Aber bekanntlich bestätigen die Ausnahmen die Regel. Heute Morgen wurde bekannt, dass Thailands größte Kryptobörse, Bitcoin Exchange BX, am 30. September ihre Geschäfte komplett einstellen wird. Konkrete Gründe, warum die Börse geschlossen wird, gab es keine. Auf der Webseite steht lediglich, dass Bitcoin Co. Ltd. sich auf andere Geschäftsmöglichkeiten fokussieren will. Die Kunden werden aufgefordert, ihre Einlagen bis spätestens 1. November 2019 wieder zurück zu transferieren. Die Bitcoin Börse besitzt eine Zulassung als Digital Asset Exchange bei der thailändischen Finanzaufsicht SEC. Laut der Mitteilung auf ihrer Webseite wird die Börse ihre Zulassung nicht für das Jahr 2020 verlängern.

Dem Bitcoin-Kurs scheint diese schlechte Nachricht nichts auszumachen. Die digitale Währung notiert gegen 17:15 Uhr MESZ mit 2% Plus bei 9.918 US-Dollar und ist wieder auf dem besten Weg die Marke von 10.000 US-Dollar per Coin zurückzuerobern.