An einem europaweit eher ruhigen Wochen- und Monatsauftakt standen in Warschau verhaltene Gewinne auf der Kurstafel, während die Börsen in Budapest und Prag etwas schwächer schlossen. International lähmte ein US-Börsenfeiertag etwas das Handelsgeschehen und die Umsätze blieben dementsprechend mager.

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben sich am Montag bei unterschiedlichen Vorzeichen mehrheitlich nur moderat von der Stelle bewegt. So richtig dynamisch zeigte sich nur der Moskauer RTSI, der um 1,23 Prozent auf 1309,22 Punkte stieg.

In Warschau legte der Wig-30 weitere 0,34 Prozent auf 2449,21 Punkte zu und knüpfte so an seine dreiprozentigen Gewinne vom Freitag an. Der breiter gefasste Wig verbesserte sich dort um 0,40 Prozent auf 56 965,68 Zähler. Unter den Einzelwerten stiegen die Papiere der Supermarktkette Dino Pols um 2,7 Prozent. Aktionäre der Bank Pekao konnten sich über ein Plus von 2,2 Prozent freuen. Die Telekom-Aktie Orange Polska steigerte sich um 1,9 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX hingegen gab knapp um 0,08 Prozent auf 1036,45 Punkte nach, wobei er erst spät in die Verlustzone abrutschte. Leichte Kursverluste gab es bei den Finanzwerten: Die Titel der Erste Group , der Komercni Banka und der Moneta Money Bank verbilligten sich im Größenbereich von 0,2 bis 0,4 Prozent. Im Energiebereich verbuchten die Aktionäre von CEZ ein kleines Kursplus von 0,1 Prozent.

Der Budapester Leitindex Bux fiel derweil um 0,22 Prozent auf 39 707,43 Punkte. Unter den Schwergewichten zeigten MOL mit minus 1,5 Prozent die auffälligste Kursbewegung. MTelekom verbilligten sich um fast 1 Prozent und die Pharma-Aktie Gedeon Richter fiel um 0,9 Prozent. Unter den Gewinnern waren dagegen die Titel der OTP Bank mit plus 1,1 Prozent./ste/APA/tih