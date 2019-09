Alibaba Aktie: Alles kein Problem?

Anzeige

Im Anschluss an Donald Trumps jüngste Wutausbrüche im Handelskrieg wurde auch die Alibaba-Aktie von den Anlegern hektisch verkauft, sodass der Wert erneut unter die 50-Tagelinie zurückfiel und sich erst im Bereich von 163,83 US-Dollar stabilisierte. In der Zwischenzeit wurde der gleitende Durchschnitt erneut überschritten und die Aktie nähert sich dem Hoch vom 19. August bei 178,80 US-Dollar an.

