Wirecard – Zwischenbilanz

13 erfolgreiche Trades mit Wirecard und unserem System Behavoiral Finance stehen 2019 zu Buche. Am 15.8 haben wir Trade 14 gestartet. Unsere Abonnenten sind bei der WKN SR2780 am 15.8 zu 4,23 reingekommen in einem extrem volatilen Handelstag. Genau unser Umfeld. Zwischenfazit: Kurs 5,46 Euro – plus 28 Prozent. Unser gesamtes Turbo-Depot liegt seit Start am 1.8 um 17 Prozent vorne. Wenn Sie auch dabei sein möchten, dann testen und buchen Sie uns doch gerne hier. Damit Sie den nächsten Wirecard-Trade einfach mitmachen können. Und einen anderen, denn wir handeln natürlich nicht nur Wirecard. Am Montag nutzten wir das Sentiment bei einer anderen Aktie. Übrigens – zum Sentiment-Trading gehörte letzte Woche auch Deutsche Wohnen. Gekauft am Mittwoch, verkauft am Freitag mit plus 73 Prozent. Markterfahrung, Behavoiral Finance und das passende Produkt – gegossen in die Analyse und umgesetzt mit Ihnen. Das ist unser Ziel für Sie und mit Ihnen.