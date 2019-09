Diese Fallen lauern beim Börsenstart

Anders als noch vor einigen Jahrzehnten ist der Börsenhandel inzwischen auch für Privatanleger denkbar einfach. Das eigene Depot ist nach der Einstufung der Risikoklasse schnell eingerichtet, jeder kann am Kapitalmarkt aktiv werden. Die Börse fungiert dabei als Marktplatz, die Preisbildung von Aktien hängt ab von Angebot und Nachfrage. Zu den Handelszeiten können Anteile ge- und verkauft werden. Steigen die Aktien nach dem Kauf, ist ein Verkauf mit Gewinn möglich. Allerdings verdienen auch andere Akteure mit, egal ob die Spekulation positiv oder negativ verläuft. Und damit rücken die Kosten in den Fokus, die nicht nur Anfänger im Blick behalten müssen.

Für Sparer werden die Zeiten schwieriger. In den vergangenen Jahren sind die Zinsen kontinuierlich gesunken und zunehmend mehr Banken und Sparkassen verlangen inzwischen Strafzinsen. Um dennoch Rendite zu erzielen, bleibt nur die Börse. Gerade hier müssen Anfänger aber genau hinschauen.

Die Zinsproblematik führt nunmehr dazu, dass all jene, denen Investmentmöglichkeiten offenstehen, nicht den gleichen Fehler machen sollten wie seit einem Jahrzehnt. Ohne Risiko gibt es keine Rendite, doch mit Risiken sind am Aktienmarkt jährlich rund sechs Prozent drin – im Schnitt. Wichtig ist, wo und wie man in komplexen Zeiten handelt. Gerade hier müssen Anfänger genau hinschauen.

Keine Depotgebühren

Zu allen Handelszeiten können Anteile ge- und verkauft werden. Steigen die Aktien oder Zertifikate oder ETFs nach dem Kauf, ist ein Verkauf mit Gewinn möglich. Allerdings verdienen auch andere Akteure mit, egal, ob die Spekulation positiv oder negativ verläuft. Und damit rücken die Kosten in den Fokus, die nicht nur Anfänger im Blick behalten müssen.

Zwar sind die Gebühren in den vergangenen Jahren deutlich gefallen. Dennoch lohnt es sich, die verschiedenen Angebote der Broker zu vergleichen. Zwei Faktoren bestimmen die Höhe der Transaktionskosten: die Börsengebühren sowie die Brokergebühren. Die Börsengebühren sind abhängig vom Handelsplatz. Wer an ausländischen Börsen aktiv ist, muss höhere Kosten veranschlagen als im Inland.