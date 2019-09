Der mit Abstand wichtigste Termin heute seht in keinem Wirtschaftskalender! Heute nämlich wird Draghi Merkel besuchen – und das eine Woche vor der so wichtigen EZB-Entscheidung. Eines ist klar: ohne Merkels Zustimmung kann Draghi bei seiner letzten Sitzung als EZB-Chef keinen „dovishen Hammer“ auspacken – läßt sich Merkel auf weitere Zinssenkungen oder ein neues QE ein, trotzdem die nordeuropäischen EZB-Mitglieder solchen Forderungen eine Absage erteilt hatten? Gestern am US-Feiertag im späten Handel dann doch noch Bewegung an den Märkten nach einem Bericht, wonach die USA und China bisher keinen Termin anberaumen können, weil Washington die Forderung Pekings nicht erfüllt hat, die Zollanhebung rückgängig zu machen..

Das Video "EZB – Draghi trifft Merkel!" sehen Sie hier..