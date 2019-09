1 Dividendenaktie mit zuverlässigen 5,62 % Dividendenrendite, die ich trotzdem nicht in Erwägung ziehe!

Auch aus Sicht der Dividendenhistorie verfügt die Total-Aktie zudem über einige spannende Reize. Werfen wir an dieser Stelle einen Blick darauf, warum ich diese spannende Dividendenaktie mit einer solch hohen Dividendenrendite dennoch meide. Und, kleiner Spoiler, welches Papier an dieser Stelle vielleicht die bessere Wahl ist.

Die Aktie von Total (WKN: 850727) kommt gegenwärtig durchaus auf eine brisante Dividendenrendite. Bei einer für die aktuellen zwölf Monate geplanten Gesamtdividende in Höhe von 2,56 Euro und einem aktuellen Kursniveau von 45,48 Euro (30.08.2019, maßgeblich für alle Kurse) käme diese Öldividendenaktie momentan auf eine Dividendenrendite in Höhe von 5,62 %.

Die Dividendenhistorie ist beeindruckend

Doch bevor es um das in meinen Augen eher Negative geht, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass die Total-Aktie ebenfalls gewisse – und nicht gerade nebensächliche – Vorzüge hat.

So ist einerseits beispielsweise die Dividendenhistorie voll der Konstanz. Seit dem Jahre 1982 hat diese Dividendenperle nämlich nicht ein einziges Mal die eigene Dividende senken müssen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Total inzwischen auf ca. 37 Jahre stetiger und zuverlässiger Dividenden kommt. Ein Qualitätsmerkmal, definitiv, das es in der Welt der Dividendenaktien nicht so häufig gibt. Wobei, in der Welt der Öldividendenaktien doch durchaus so einige Male.

Zudem waren hier die vergangenen Jahre sogar geprägt von so manchen Dividendenerhöhungen. Die vierteljährlichen Ausschüttungen wurden so beispielsweise alleine zwischen den Jahren 2011 und der aktuellen Dividende im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres vier Mal erhöht. Hiervon kann sich gewiss so manche Öldividendenaktie ein kleines Scheibchen abschneiden, wobei wir an dieser Stelle zugeben sollten, dass diese Dividendenerhöhungen eher moderat waren. Denn letztlich spielte sich das Dividendenwachstum lediglich in einer Spanne zwischen 0,57 Euro und dem aktuellen Ausschüttungsniveau von 0,64 Euro ab.

Beeindruckende Dividendenhistorie, aber …

So beeindruckend konstant und moderat wachsend diese Dividendenhistorie innerhalb der vergangenen Jahre auch gewesen ist, so bin ich unterm Strich dennoch der Meinung, dass es zumindest eine beeindruckendere Öldividendenaktie gibt: die von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S).

Nicht nur, dass der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti mit seit 1945 ungekürzten Dividenden über eine deutlich längere verlässliche Dividendenhistorie verfügt. Nein, auch die aktuelle Dividendenrendite ist bei der Aktie von Royal Dutch Shell aktuell bedeutend höher. Die derzeitigen quartalsweise ausgeschütteten Dividenden in Höhe von 0,47 US-Dollar entsprechen bei einem momentanen Aktienkursniveau von 25,40 Euro nämlich einer Dividendenrendite von 6,66 %, was mehr als einen Prozentpunkt über der Dividendenrendite von Total liegt.