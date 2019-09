Ölpreise geben leicht nach

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Die Ungewissheit, wie es im Handelskonflikt zwischen den USA und China weitergeht, lastet auf der Stimmung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,65 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 54,87 Dollar.

Wie schon zu Wochenbeginn verlief der Handel am Rohölmarkt zunächst ruhig. Eine ständige Belastung stellt jedoch der ungeklärte Fortgang des US-chinesischen Handelsdisputs dar. Am Montag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über Schwierigkeiten in der Terminfindung zwischen den beiden Verhandlungsteams berichtet. Neue Gespräche sind für diesen Monat geplant, der genaue Zeitpunkt steht aber offenbar noch nicht fest. Der Zoll- und Technologiestreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gilt als großes Konjunkturrisiko./bgf/mis