FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich auch am Dienstag vorerst kaum vom Fleck bewegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem minimalen Minus von 0,01 Prozent auf 11 952 Punkte. Nachdem sich das Börsenbarometer am Freitag charttechnisch freigeschwommen hatte, lauert es weiter auf einen Test der runden Marke von 12 000 Punkten. In Europa wird der EuroStoxx 50 0,1 Prozent tiefer erwartet.

Nach dem US-Feiertag zu Wochenstart fehlt es aber noch an Impulsen, was sich bereits im asiatischen Handel zeigte. In den so wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt es aktuell offenbar Schwierigkeiten bei der Terminfindung. Bisher habe man sich noch nicht auf die Bedingungen für eine Wiederaufnahme geeinigt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.