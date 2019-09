flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Oktober-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX fiel zum Wochenschluss wieder zurück. Dennoch könnten die Ölmarktbären in den nächsten Wochen aufgrund einer möglicherweise in den Markt zurückkehrenden Risikoprämie durch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran Druck verspüren, ihre Leerverkäufe am Terminmarkt wieder einzudecken. Anschlusskäufe könnten den Preis des schwarzen Goldes dann schnell wieder nordwärts hieven.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 11. Juli 2019 bei 60,84 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 07. August 2019 bei 55,50 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände kämen bei den Marken von 56,89/58,40 und 60,84 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 62,34/63,27/64,78 und 67,21 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 52,95/50,52 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 49,01/48,08/46,57 und 44,14 US-Dollar auszumachen.





