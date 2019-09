In einem Börsenhandel, der gestern vom US-Feiertag geprägt war, fiel die Evotec Aktie spürbar. Offenbar sahen einige „Shorties” in dem zu erwartenden dünnen Handel eine Gelegenheit. Am Ende des Tages kam ein angesichts dieser Umstände recht hoher Handelsumsatz mit der Biotech-Aktie zustande, die auf Schlusskursbasis 3,53 Prozent auf 19,40 Euro verlor. Im Tagesverlauf sah es für den TecDAX-Wert mit einem Tagestief bei 19,24 ...