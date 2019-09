An der Börse scheint bei der Wirecard Aktie das Spiel angesagt zu sein, wer als erster die Geduld verliert. Eigentlich ein volatiler Titel, schwankt Wircards Aktienkurs seit Tagen in einer engen Spanne. Noch aber hat keine der Seiten das Handtuch geworfen, obwohl - in beide Richtungen - seit Tagen keine großen Impulse zu sehen sind. Sah es zuletzt so aus, dass ein Durchbruch nach oben stattfinden könnte, kam es zu Abgaben. Umgekehrt ...