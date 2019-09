RWE – Startschuss für den nächsten Rallyeabschnitt? Für den deutschen Leitindex verlief der Start in den neuen Monat ohne die Unterstützung der Wall Street – dort blieben die Märkte gestern feiertagsbedingt geschlossen – eher durchwachsen. Für RWE hätte dieser erste Handelstag im September jedoch kaum besser sein können, denn nach einem positiven Analystenkommentar setzte die Aktie des Energiekonzerns zum Höhenflug an. Dabei reichte es zum Spitzenplatz unter den 30 DAX-Werten – und mit dem Intraday-Top bei 27,10 Euro zum Sprung auf den höchsten Stand seit dem 12. Dezember 2014! Das bedeutet: Mit dem gestrigen Kurssprung könnte nun der Startschuss für den nächsten Rallyeabschnitt gefallen sein; gelingt es RWE jetzt, den Schwung in den kommenden Sitzungen aufrechtzuerhalten, sollte zunächst die 29er-Hürde (die ebenfalls aus dem Jahr 2014 stammt!) überboten werden, um sich anschließend für einen Angriff auf die runde 30er-Marke in Stellung zu bringen. Darüber wartet dann das markante 2014er-Jahreshoch bei 32,98 Euro. Auf der Unterseite sind die Papiere dabei durch die massive Haltezone zwischen 26 und 25 Euro abgesichert, die sich zuletzt infolge der Seitwärtsbewegung im August herausgebildet hat. Der nächste Halt wäre bei 24,50 Euro zu finden, bevor sich das Kursniveau um 23,50/23 Euro sowie der GD200 bei 22,26 Euro (Achtung, Gefahr eines Abwärtstrendwechsels!) als mögliche Unterstützungen empfehlen würden.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG SR2TSF RWE AG 22,0762 5,2602 1,00 endlos 5,09 € / 5,14 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR0B5T RWE AG 32,8584 4,661 1,00 endlos 5,77 € / 5,82 € Direkt handeln

DAX – Gerade nochmal gutgegangen! Während bei RWE ein September-Einstand nach Maß gefeiert wurde, tat sich der DAX, wie bereits angedeutet, zum gestrigen Monatsauftakt sichtlich schwerer. Ein Aspekt dabei war sicherlich das Fehlen positiver Impulse von Dow Jones & Co., die aufgrund des Labor Days pausierten. Doch auch ohne den Rückenwind von der Wall Street kletterten die deutschen Blue Chips bis auf das Tageshoch bei 11.994 Punkten – konnten dieses Niveau jedoch nicht halten und mussten sich am Ende strecken (Tagestief bei 11.930), das kleine Plus von 0,12% über die Ziellinie zu bringen! Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangslage damit unverändert: Oberhalb von 12.000 Zählern sollte das offene Gap vom 2. August zwischen 12.035 und 12.129 geschlossen werden, um Raum für einen Sprint bis 12.189/12.200 zu schaffen. Nach unten stützt dabei die Haltezone zwischen 11.869 und 11.823, bevor der GD200 bei 11.667 erneut auf die Probe gestellt werden dürfte.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs MINI FUTURE LONG ST8A0F DAX 10.856,48 9,8469 0,01 endlos 12,12 € / 12,13 € Direkt handeln MINI FUTURE SHORT SC259S DAX 13.152,91 8,6298 0,01 endlos 13,80 € / 13,81 € Direkt handeln

Dow Jones – Erholung läuft, aber… Apropos Dow Jones: Der US-Leitindex greift bekanntlich erst heute ins (Kurs-)Geschehen ein, steht dabei aber vor einer charttechnisch betrachtet spannenden Aufgabe; gelingt jetzt nämlich der Ausbruch über die 26.500er-Hürde, würde sich die Schiebezone aus dem August bullish auflösen, womit die Kurse plötzlich wieder Platz bis an die 27.000er-Schwelle zur Verfügung hätten! Glückt auch dort der Re-Break, wäre sogar ein Angriff auf das amtierende Allzeithoch bei 27.399 Punkten denkbar, allerdings sind die Risiken auf der Unterseite nicht von der Hand zu weisen: Sollten die Kurse noch einmal unter die 26.000er-Barriere abtauchen, kann ein neuerlicher Test der 200-Tage-Linie und/oder der 25.500er-Schwelle nicht ausgeschlossen werden!

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG ST8BE2 Dow Jones IA 23.529,04 9,6835 0,01 endlos 24,64 € / 24,66 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SC8LJH Dow Jones IA 29.287,44 8,4785 0,01 endlos 28,21 € / 28,23 € Direkt handeln

Apple – Dreieck gibt die Richtung vor! Hochspannung auch im Chart von Apple: Dort laufen die Kurse aktuell in die Spitze eines Dreiecks hinein, das sich mithilfe des Jahreshochs bei 221,37 USD und des anschließenden Korrekturtiefs bei 192,59 USD konstruieren lässt. Dieses Muster könnte bullish aufgelöst werden, wenn der Ausbruch über die 210er-Barriere auf Schlusskursbasis gelingt und die Papiere direkt im Anschluss Kurs auf das alte April-Top bei 215 USD nehmen. Sobald auch diese Hürde geknackt ist, wäre Aufwärtspotenzial bis an die 220er-Schwelle bzw. bis ans amtierende 2019er-Top vorhanden; drehen die Notierungen jedoch nach unten ab, droht unterhalb von 205 USD die bearishe Auflösung des Dreiecks; in der Folge könnte eine neuerliche Abwärtsbewegung einsetzen, die den Rutsch unter die 200er-Barriere und eine Korrektur bis in den Bereich um 195/190 USD nach sich ziehen dürfte.

WKN Basiswert Stopp-Loss Barriere Hebel Bezugsverhältnis Laufzeit Geld- / Briefkurs ENDLOS TURBO LONG ST9M7Y Apple Inc. 169,8518 5,5376 0,10 endlos 3,39 € / 3,40 € Direkt handeln ENDLOS TURBO SHORT SR2SR3 Apple Inc. 246,6793 5,0729 0,10 endlos 3,70 € / 3,71 € Direkt handeln

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 3.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.