FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen politischn Weichenstellungen in Großbritannien haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte nach dem verhaltenen Wochenauftakt nun am Dienstag 0,30 Prozent tiefer bei 11 917,82 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,20 Prozent 25 657,53 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es ebenfalls etwas nach unten.