DAX - Rücklauf bis 11.860 Punkte?

Heute sind die US-Börsen wieder geöffnet, so dass am Nachmittag wieder mehr Dynamik in den Markt kommen dürfte. Sollte der DAX über 12.000 Punkte ansteigen können, könnten je nach Verlauf in diesem Bereich zwischen 12.000 und 12.050 Punkten Short-Positionen erwogen werden.

Aktuelle DAX-Lage