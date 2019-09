Volkswagen greift Tesla an

Obwohl sich das makroökonomische Umfeld in den vergangenen Monaten weiter abgeschwächt hat und Themen wie der Brexit und Handelsstreit an Brisanz gewinnen, laufen die Geschäfte bei Volkswagen. Die Wolfsburger zählen zu den wenigen Autoherstellern, die ihre Prognosen für das laufende Jahr nicht nach unten genommen haben. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit neuer Modelle, besonders im lukrativen SUV-Segment, ist das Management weiterhin zuversichtlich, den Vorjahresumsatz leicht zu übertreffen.

Auch auf der bevorstehenden Automesse IAA in Frankfurt dürfte die Stimmung bei den Wolfsburgern entgegen dem Branchentrend recht optimistisch sein. Volkswagen nutzt die „große Bühne“, um nicht nur sein digital überarbeitetes Logo vorzustellen, sondern auch bei der E-Mobilität für Schlagzeilen zu sorgen. Der Dieselskandal soll endgültig abgehakt werden, in das Scheinwerferlicht rückt beispielsweise der rein batteriegetriebene ID.3. Zusammen mit dem bereits verfügbaren Audi e-tron sowie Porsche Taycan soll vor allem der Elektro-Golf das Wachstum antreiben. Investoren dürfte die Aussage erfreuen, dass Fahrzeuge aus der ID-Familie von Beginn an bereits profitabel sein werden. Anleger freuen sich dagegen über gut bewertete Turbo-Papiere auf VW, etwa das Papier mit der WKN SE7JF5 (Société Générale), der einen moderaten Hebel von vier hat und von steigenden Kursen profitiert.

Batterieentwicklung ist entscheidend

Zwar dürften aufgrund der vergleichsweise hohen Batteriekosten und geringen Stückzahlen die Autos unter dem Strich die Marge insgesamt dämpfen. In den nächsten Jahren sollten Skaleneffekte die Profitabilität aber weiter steigern, während gleichzeitig mit steigenden Kosten bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu rechnen ist. Volkswagen wird dazu tief in die Tasche greifen und rechnet bis 2023 mit Investitionen von als 30 Mrd. Euro im Bereich E-Mobilität. Dennoch soll die operative Marge der Marke VW bis 2022 bei sechs Prozent liegen, im ersten Halbjahr 2019 waren es 5,2 Prozent.

Noch ist der Markt für Elektroautos sehr überschaubar. So wurden in Deutschland im ersten Halbjahr rund 31.000 Fahrzeuge neu zugelassen, dies sind 1,7 Prozent an der Gesamtzahl. Die Zuwachsrate liegt aber bei 80 Prozent. Volkswagen verkaufte im vergangenen Jahr etwa 28.000 Elektroautos, in diesem Jahr dürften es rund 100.000 werden. China wird der wichtigste Markt im Rahmen der globalen Strategie für Elektrofahrzeuge. Die Pläne sind ehrgeizig: Bis 2025 sollen eine Million Stromer vom Band laufen, Volkswagen will dann Weltmarktführer in der E-Mobilität werden.

Entscheidend ist daher eine zuverlässige Versorgung mit Batterien, um künftig steigende Stückzahlen bedienen zu können. Vor einiger Zeit hat der Konzern bereits eine Vereinbarung mit Chinas größtem Hersteller von Batteriezellen CATL geschlossen. Um die Abhängigkeit zu verringern, laufen derzeit Gespräche mit anderen lokalen Lieferanten. In Deutschland wird zusammen mit dem Partner Northvolt der Bau einer Batteriezellenfabrik im niedersächsischen Salzgitter voran getrieben.

Tesla mit deutschem Standort?

Auch beim US-Elektroautobauer Tesla steht die Versorgung weit oben auf der Agenda. Bisher wird der Konzern exklusiv vom japanischen Elektronikriesen Panasonic beliefert. Eine breitere Lieferantenbasis bildet die Basis für höhere Stückzahlen, mit denen angesichts der Wachstumsraten am Gesamtmarkt zu rechnen ist. Und auch Deutschland rückt wieder stärker in den Fokus.

Erst im April hatte Konzern-Chef Elon Musk getwittert, dass der Elektroauto-Pionier den Bau einer Fabrik in Deutschland prüft. Verschiedene Standorte werden derzeit unter die Lupe genommen. Jüngste Spekulationen um ein Interesse von Volkswagen an Tesla wurden hingegen von den Wolfsburgern dementiert. Bei Tesla bietet sich aufgrund der gerade begonnen Stabilisierung ein Inine-Optionsschein an, den wir auch im Depot bei Feingold Research (Details hier) aufgenommen haben. Die WKN lautet HZ118H (HypoVereinsbank onemarkets), die Grenzen liegen bei 150 und 300 Dollar, Laufzeitende ist im März 2020.