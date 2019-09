---------------------------------------------------------------------------

Der konsequent fundamental ausgerichtete Aktienfonds, KSAM-RICAM-Value² (WKN: A2JQHL), hat die Feuertaufe bestanden. Der Investmentansatz dahinter ist wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt. Der Fonds wird von einem Gründungsgesellschafter der Bechtle AG begleitet.



Hamburg, den 3. September 2019



Braucht die Welt einen weiteren global anlegenden fundamentalen Aktienfonds? Markus Barth, Vorstandsmitglied der ARAMEA Asset Management AG dazu: "Ein klares Ja - nämlich genau mit diesem Ansatz, den wir beim KSAM-RICAM-Value ² (WKN: A2JQHL) verfolgen!" Hinter RICAM steckt ein intelligentes, tiefgreifendes Aktienauswahlverfahren, das auf eine nachhaltige Outperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt bei einem gleichzeitig niedrigeren Investitionsrisiko zielt. Der Name steht für Risk Capital Management,

erläutert Ralf Klenk, Gründungsgesellschafter der Bechtle AG, der sich jüngst die vollen Rechte an RICAM sicherte. Wolfgang Schuster, Unternehmensberater und Entwickler der RICAM-Analyse, ergänzt: "Es handelt sich dabei um einen mehrstufigen wissenschaftlich fundierten Prozess, der in der strategischen Unternehmensberatung für die Industrie genutzt wird. Insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens werden analysiert und in einem Unternehmensrating zusammengefasst. Am Ende des Prozesses wird das Ergebnis mit dem Marktrisiko durch ein Makro-Overlay abgeglichen." Der Focus dieses Fonds richtet sich in erster Linie auf große internationale Konzerne. Die Vorteile: das Illiquiditätsrisiko wird vermieden und der Fonds ist hoch skalierbar. Zudem kann das Portfolio entsprechend konzentriert ausgerichtet werden. Neben Erfolgsunternehmer Ralf Klenk und Unternehmensberater Wolfgang Schuster, wird der Fonds auch von dem mehrfach mit Bestnoten ausgezeichneten Aktien-Portfoliomanager Dirk Stöwer (Kontor Stöwer Asset Management) analytisch begleitet.