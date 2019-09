Die Übersicht "Economic Update" vom 02.09..2019 analysiert Veränderungen der konjunkturellen Daten und Kapitalmärkte.

Wachstum

Die aktuelle Wachstumsschwäche in Deutschland kommt aus dem Ausland. Das belegen die Details zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal: Grund für den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,1% gegenüber Vorquartal waren vor allem die Exporte. Sie sanken um 1,3%. Stützend wirkten dagegen der private Konsum ( 0,1%) sowie der Anstieg der Staatsausgaben ( 0,5%). Gemischt präsentierten sich die Investitionen: Während sie am Bau gegenüber Vorquartal um 1,0% sanken, stiegen die Ausrüstungsinvestitionen um 0,6%. Die Aussichten für das 3. Quartal sind eingetrübt: Im August sank der Ifo-Geschäftsklimaindex um 1,5 Punkte auf 94,3. Die Unternehmen schätzten sowohl die aktuelle Lage wie auch die Aussichten für die nächsten sechs Monate schlechter ein.

Jobs

Der deutsche Arbeitsmarkt bekommt die Konjunkturschwäche langsam zu spüren: Im August stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juli um 43.900 auf einen Wert von 2,319 Millionen. Um saisonale Schwankungen bereinigt betrug das Plus immer noch 4.000. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 5,0%. Die Zahl der Erwerbstätigen lag im Juli mit 45,1 Millionen Personen um 0,8% höher als im Vorjahresmonat. In der Eurozone blieb die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Juli bei 7,5% und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2008.

Gewinne

In den USA nähert sich die Berichtssaison für das 2. Quartal 2019 ihrem Ende. 482 Unternehmen aus dem Index S&P 500 haben Zahlen vorgelegt. 74% davon übertrafen die Gewinnerwartungen, 42% die Umsatzerwartungen. Das Gewinnwachstum gegenüber Vorjahresquartal dürfte bei 4,9% liegen und die Margen bei kräftigen 11,5%. Aus dem europäischen Index Stoxx600 haben bisher 313 Unternehmen Zahlen für das 2. Quartal 2019 vorgelegt. Derzeit wird mit einem Gewinnrückgang von 2,4% und einem Umsatzwachstum von 3,1% gegenüber dem Vorjahresquartal gerechnet.

Inflation

In Deutschland ist die Inflationsrate im August nach vorläufigen Berechnungen auf 1,4% (Vormonat: 1,7%) gesunken. Dies lag maßgeblich an der geringeren Inflation bei Energieprodukten (0,6% gegenüber 2,4% im Juli). Ohne Berücksichtigung von Energie und Nahrungsmitteln betrug die Kerninflationsrate voraussichtlich 1,4% (Vormonat: 1,6%). In der Eurozone lag die Teuerung im August nach ersten Schätzungen bei 1,0% und damit unverändert gegenüber Juli.