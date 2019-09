ThyssenKrupp – Schweizer mit großer Skepsis

Eine bärische Einschätzung zu ThyssenKrupp kommt aus der Schweiz. Credit Suisse hat Thyssenkrupp mit “Underperform” und einem Kursziel von 9 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Restrukturierung gehe nur langsam vonstatten, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Bilanz sieht er Risiken. Ungeachtet des geplanten Börsengangs der Aufzugssparte sei das Chance/Risiko-Verhältnis wenig vorteilhaft. Wir sehen es genau umgekehrt: In Deutschland ist eine Rezession zunehmend eingepreist, bei abgestraften Titeln wie Thyssen könnte der Boden drin sein. Uns gefallen weiterhin Anlageprodukte wie Discount-Calls, beispielsweise die WKN HX9P8G von Onemarkets oder etwas defensiver die WKN DF14SN der DZ Bank. Der Inliner CU43EE hat ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis. Der Schein hat eine untere Barriere bei 9 Euro und läuft bis Dezember 19. Nach oben ist Platz bis zur 18 – der Fokus geht also nach unten.