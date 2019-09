Nullzinsen, Minuszinsen und bald eine Aktiensteuer aus dem Haus Scholz könnten Anleger stärker belasten als bislang erwartet. Nun wehrt sich der größte Anlegerschützer Deutschlands, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapiere (DSW), und stellt in Aussicht, falls notwendig, eine Klage gegen die Scholz-Pläne einzureichen.

Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), sagte der Welt am Sonntag: „Es ist Zeit, sich zu wehren.“ In einem offenen Brief an Scholz kritisiert Tüngler die geplante Aktiensteuer, und dass Anleger von der teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlag ausgenommen sein sollen. Beides würde sich nachteilig auf die finanzielle Situation normaler Sparer auswirken. Tüngler vertritt die These, dass die bisherigen Planungen jegliche Eigeninitiative der Bürger zur Altersvorsorge im Keim ersticken würde.