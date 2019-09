Discount- und Bonus-Zertifikate auf die Nvidia-Aktie eignen sich grundsätzlich für Anleger, die von einer Seitwärtsbewegung der Nvidia-Aktie ausgehen.

Nvidia (ISIN US67066G1040) gehört zu den Weltmarktführern bei Grafikprozessoren und Chipsätzen, die nicht nur in PCs und Spielekonsolen, sondern auch in komplexen Operationen in den Anwendungsbereichen künstlicher Intelligenz, autonomen Fahrens, Medizintechnik und Robotik zum Einsatz kommen. Nach dem Allzeithoch bei 288 US-Dollar Anfang Oktober 2018 gab die Aktie bis Ende Dezember auf 126 US-Dollar nach, aktuell handelt sie wieder auf 167 US-Dollar. Mit Discount-Strategien können Anleger von der relativ hohen Volatilität der Aktie profitieren.

Szenario: leicht aufwärts / seitwärts – 3½ Monate Restlaufzeit