Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nachgegeben. Die Ungewissheit, wie es im Handelskonflikt zwischen den USA und China weitergeht, lastet weiter auf der Stimmung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 57,94 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 91 Cent auf 54,19 Dollar.

Die Commerzbank verweist auf den festen US-Dollar. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl in anderen Währungsräumen teurer, da Rohöl in Dollar gehandelt wird. Hinzu kämen anhaltende Sorgen um die Weltkonjunktur und den Welthandel.