Varta – komplett aus dem Ruder

Im Frühjahr haben wir Varta per Turbo Bull empfohlen – hier nachzulesen. Jetzt aber wird es bei Kurs 85 Euro und KGV 75 bisschen absurd. Der Turbo-Bear zum aktuellen Kurs 2,16 Euro und WKN DF4U5E ist Ihr Papier. 50% der Summe sollten sofort eingesetzt werden. Dieser Trade basiert auf unserer Sentiment-Auswertung. Unser großes Turbo-Depot liegt bei plus 18%, gestartet 1. August 2019. Wer mit dabei sein will – wir haben für den Anfang attraktive Konditionen für Ihr Abo gestrickt. Wer sofort dabei war, hat mit Deutsche Wohnen und Wirecard – plus 73% und plus 25% – seinen Einsatz für 2 Jahre ohnedies schon verdient. Insofern – einfach probieren. Wir freuen uns.