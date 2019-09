Schlamassel für Argentinien-Anleger: Das Land kämpft mit Finanzmarktkontrollen gegen Kapitalflucht, S&P stellt Zahlungsausfall fest und am allerliebsten würde das Andenland den Rückzahlungstermin für die IWF-Milliardenkredite verschieben. Alles aus in Argentinien? Die wallstreet:online-Redaktion hat sich auf die Suche nach Auswegen für Anleger gemacht.

Expertenstimmen zur Lage

Michael Bollinger von UBS Wealth Management sieht in der stärkeren Finanzmarktkontrolle des argentinischen Staates ein „Zeichen der Verzweiflung“, so Reuters. Bereits am Montag konstatierte Bollinger: „Kapitalkontrollen sind ein Stress-Zeichen am Markt und spiegeln wieder, dass die Zeichen für Argentinien schwach sind.“ Und weiter: „Wenn der Peso weiter nachgibt, drückt das auf das Kreditprofil.“

"Kapitalkontrollen sind nicht ideal, aber sie sind notwendig, wenn der Wechselkurs gebremst werden soll", kommentierte Marina Dal Poggetto, Geschäftsführerin von EcoGo, einer Wirtschaftsberatungsgruppe in Buenos Aires, die Ereignisse gegenüber der NYT.

Unterdessen befürchten Investoren bereits eine Wiederholung von 2001, als das Land in eine der schwersten Wirtschaftskrisen stürzte. Seinerzeit erklärte Eduardo Duhalde den Staatsbankrott und hob die Peso-Dollar-Bindung auf. Sein Amtsvorgänger hatte alle Privatkonten einfrieren lassen – Argentinier horteten ihr Geld in Form von US-Dollar zu Hause. Laut den jüngsten Maßnahmen, die am Sonntag bekannt wurden, sind die Argentinier darauf beschränkt, nicht mehr als 10.000 US-Dollar pro Monat in Fremdwährung zu tauschen. Dies lässt Erinnerungen an 2001 aufkommen.

Eine deutliche Warnung spricht Goldman Sachs aus, denn so Business Insider, der eher pessimistische Ton an den Finanzmärkten führt dazu, dass das Investmenthaus mit der größten Rezession Argentiniens seit 18 Jahren rechne. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht hat das Goldman Sachs-Analyseteam seine Prognosen für die argentinische Wirtschaft revidiert. Es erwartet nun, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes 2019 stärker schrumpfen wird: nämlich um 3,2 Prozent, gegenüber einer früheren Schätzung von Minus 1,1 Prozent.