NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem dank des Labour Day verlängerten Wochenende zeichnet sich an der Wall Street ein verhaltender Start in die Woche und in den neuen Monat ab. Der Broker IG errechnete für den US-Leitindex Dow Jones rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,75 Prozent auf 26 204 Punkte.

Nicht nur in Großbritannien richten sich die Augen an diesem Dienstag auf "das große Endspiel um den Brexit", wie es Marktbeobachter Thomas Altmann vom Investmentunternehmen QC Partners in einem Kommentar beschrieb. Beide Seite würde ab heute in die "Trickkiste der parlamentarischen Demokratie" greifen.